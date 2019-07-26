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Президент Игорь Додон.

Президент не согласен - какие аргументы представил Додон правительству

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства считает необходимым отложить изменения в налоговой политике, на которых настаивает правительство Санду, - такое решение президент принял после консультаций с представителями деловых кругов и профсоюзов.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Множество сообщений от представителей бизнес-сообщества из разных секторов экономики получил за минувшие несколько дней президент Молдовы Игорь Додон.

Бизнесмены и производители выразили озабоченность по внедрению новых мер налоговой политики, предложенных на минувшей неделе министерством финансов Молдовы, которое руководствовалось требованиями Международного валютного фонда. 

"Представители бизнес-ассоциаций довели до моего сведения их озабоченность по поводу некоторых мер налоговой политики, анонсированных недавно Министерством финансов в контексте сотрудничества с МВФ", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

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Президент пообещал - в ходе работы нынешней сессии парламента подобные меры, на которых настаивает МВФ, приняты не будут. По утверждению главы государства, в ближайшие две недели правительство проведет широкие публичные консультации с представителями секторов экономики, которых затрагивает этот пакет налоговых изменений, обусловленных МВФ.

"Я призвал правительство повторно обсудить с этим финансовым учреждением (МВФ - ред.) некоторые условия, включенные в программу", - уточнил Додон. 

Администрация Президента будет уделять особое внимание проведению публичных консультаций с заинтересованными сторонами по проектам регулирующего характера, чтобы не допустить ухудшения условий экономической деятельности.

"Проинформировал правительство и парламент, что не промульгирую ни один законопроект регулирующего характера, если по нему не было проведено предварительных консультаций с бизнес-кругами и профсоюзами", - подытожил Додон.

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Теги:
консультации, бизнес, налоги, кредитование, МВФ, Игорь Додон


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