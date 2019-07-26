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Заседание Парламента.

ДПМ выразила вотум недоверия - спикер и глава Минфина ответили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Депутаты демократической партии Молдовы выдвинули вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилицэ, глава ведомства ответила парламентариям-оппозиционерам.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Выступая с центральной трибуны парламента республики, депутат от Демпартии Владимир Чеботарь заявил об инициативе своей фракции выдвинуть вотум недоверия министру финансов Молдовы Наталье Гаврилицэ. 

Депутаты-демократы заявили о недовольстве тем, что министерство финансов во главе с Гаврилицэ "не оправдывает доверия граждан". 

"Менее чем за два месяца это министерство показало свою абсолютную неэффективность", - отметил Чеботарь, выступая на пленарном заседании.

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Авторы инициативы раскритиковали недавно объявленную министерством финансов отмену талонов на питание и намерение изменить ставку НДС для Horeca. В этих условиях демократы потребовали инициировать процедуру отставки Гаврилицэ и отказаться от объявленных ею налоговых инициатив.

Спикер Зинаида Гречаная заявила, что инициативу рассмотрят на заседании Постоянного бюро парламента. 

"Логичнее было бы выйти с подобной инициативой после того, как министр финансов представила бы в парламенте предложения по пересмотру госбюджета и налоговой политики. Более логично было бы, дать министру поработать хотя бы три месяца. Но это ваше право - мы приняли его к сведению", - заявила Гречаная.

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Наталья Гаврилицэ отреагировала на инициативу демократов и сообщила, что в любой момент готова отчитаться о проделанной работе в ведомстве. 

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"Считаю, что это было бы возможностью рассказать с трибуны парламента о всех коррупционных схемах, которые нам удалось обнаружить после прихода к власти. Я могла бы объяснить, что нам достался бюджет с огромным дефицитом. Нам пришлось приложить усилия для того, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий и зарплат", - написала Гаврилицэ на своей странице в соцсети. 

В пятницу президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости отложить изменения в налоговой политике, на которых настаивает правительство Санду, - такое решение президент принял после консультаций с представителями деловых кругов и профсоюзов.

"Представители бизнес-ассоциаций довели до моего сведения их озабоченность по поводу некоторых мер налоговой политики, анонсированных недавно министерством финансов в контексте сотрудничества с МВФ", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Президент пообещал - в ходе работы нынешней сессии парламента подобные меры, на которых настаивает МВФ, приняты не будут. По утверждению главы государства, в ближайшие две недели правительство проведет широкие публичные консультации с представителями секторов экономики, которых затрагивает этот пакет налоговых изменений, обусловленных МВФ.

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Теги:
вотум недоверия, парламент, Демпартия


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