Депутаты не уйдут на длинные каникулы: надо компенсировать период бездействия

До конца сессии на заседаниях парламента рассмотрят предложения правительства, в том числе по изменению бюджета, и другие проекты.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Несмотря на завершение 31 июля весенне-летней парламентской сессии, депутаты будут собираться в августе на внеочередные заседания. Об этом в пятницу объявила спикер высшего законодательного органа страны Зинаида Гречаная.

"Объявила на сегодняшнем заседании парламента о том, что, несмотря на завершение, в соответствии с Конституцией РМ, весенне-летней сессии 31 июля, депутатам предлагается выйти на работу уже 12 августа, чтобы компенсировать период бездействия. Сообщила, что в августе будут созваны внеочередные заседания парламента. При необходимости мы будем работать весь август", - написала Гречаная на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, последние заседания весенне-летней сессии будут проведены 30 и 31 июля, в соответствии с решением постоянного бюро от 25 июля.

"На этих заседаниях будут рассмотрены предложения правительства, в том числе по изменению бюджета, и другие проекты. Повестку объявят в понедельник после заседания постоянного бюро", - добавила Гречаная.

Как работал парламент после выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Конституционный суд 9 марта признал их результаты, а 21 марта в республике начало работу учредительное заседание парламента X созыва. Было объявлено о формировании трех парламентских фракций: демократов, социалистов и партии Шор. Констатировав отсутствие коалиции, которая смогла бы приступить к формированию рабочих органов парламента и правительства, в работе законодательного органа был объявлен перерыв.

Спустя несколько месяцев парламентского кризиса, 8 июня, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду.

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