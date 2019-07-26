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Додон за то, чтобы правящая коалиция продолжала работу до конца мандата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства подтвердил, что готов в случае необходимости оказать помощь правительству.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Игорь Додон хотел бы, чтобы правящая коалиция в парламенте сохранилась в течение всего срока мандата. Об этом президент Молдовы заявил в эфире национального телеканала.

Отвечая на вопрос ведущего о распределении полномочий внутри правящей коалиции, президент отметил, что не видит проблемы в том, что кабинет министоров находится под контролем ACUM. Додон подтвердил готовность помочь правительству кадрами, если такая необходимость возникнет.

"Я смотрю намного дальше. Захотели они рулить исполнительной властью — дайте им возможность. Покажите, на что вы способны. Мы будем помогать, — заявил Додон. — И мы готовы, если кто-то не справляется, выдвигать профессионалов с нашей стороны. Совместная ответственность".

Президент Игорь Додон.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава государства заявил, что готов помочь правительству с решением вопроса о скидке на поставки природного газа для Молдовы.

"Если нужно помочь по газу, мы договоримся [с Россией — Ред.], чтобы не было существенного увеличения тарифов на газ", — сказал он.

Отвечая на вопрос о будущем правящей коалиции Игорь Додон подчеркнул, что надеется на сохранение нынешней конфигурации в парламенте на продолжительное время.

"Любая делегация внешняя, которая приезжает, спрашивает, — сколько вы будете вместе? Я хотел бы, чтобы это было на полный мандат", — заявил глава государства.

По мнению Додона, в ближайшем будущем коалиции придется пройти через несколько непростых ситуаций. "Сможем удержаться или нет, зависит от нескольких вещей. Первая турбулентность - местные выборы, вторая - президентские в следующем году. А там уже видно будет", — заметил президент.

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Теги:
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