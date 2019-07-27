11:24 27 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон рассказал, как граждане Молдовы будут выбирать президента в 2020-м

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
13710

В эфире одного из частных молдавских телеканалов президент Молдовы Игорь Додон рассказал о процедуре избрания главы государства, которая будет применяться в следующем году.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Правящая Партия социалистов и президент Молдовы Игорь Додон не будут выступать за изменение процедуры избрания главы государства, за возврат к выборам на высшую государственную должность в парламенте. Об этом Додон заявил в эфире одного из частных телеканалов в пятницу.

"Мы не будем поддерживать ту форму избрания президента, которая существовала с 2000 по 2009 годы. Институт президентства необходимо укреплять. И  форму избрания главы государства народом сохранить”, - заявил Додон, отметив, что планирует баллотироваться на второй срок. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове местные выборы хотят всегда проводить в октябре

Президент подчеркнул - он и его команда всегда добивались президентской формы правления, чтобы люди избирали и давали полномочия президенту. Поэтому, по словам Додона, возврат к той системе, которая была в прошлом, недопустим.

Согласно Кодексу о выборах, президент Республики Молдова избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года.

Выборы главы государства в Молдове проводятся по единому общенациональному избирательному округу.

Игорь Додон стал президентом страны по итогам второго тура выборов, прошедших в ноябре 2016 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон призвал парламент помочь выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора
Додон за то, чтобы правящая коалиция продолжала работу до конца мандата
Президент не согласен - какие аргументы представил Додон правительству
Теги:
мнение, Игорь Додон, граждане, форма, избрание, президент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото
Киноафиши как искусство
Киноафиши: забытое искусство обрело новую жизнь - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться