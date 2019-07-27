Додон рассказал, как граждане Молдовы будут выбирать президента в 2020-м

В эфире одного из частных молдавских телеканалов президент Молдовы Игорь Додон рассказал о процедуре избрания главы государства, которая будет применяться в следующем году.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Правящая Партия социалистов и президент Молдовы Игорь Додон не будут выступать за изменение процедуры избрания главы государства, за возврат к выборам на высшую государственную должность в парламенте. Об этом Додон заявил в эфире одного из частных телеканалов в пятницу.

"Мы не будем поддерживать ту форму избрания президента, которая существовала с 2000 по 2009 годы. Институт президентства необходимо укреплять. И форму избрания главы государства народом сохранить”, - заявил Додон, отметив, что планирует баллотироваться на второй срок.

Президент подчеркнул - он и его команда всегда добивались президентской формы правления, чтобы люди избирали и давали полномочия президенту. Поэтому, по словам Додона, возврат к той системе, которая была в прошлом, недопустим.

Согласно Кодексу о выборах, президент Республики Молдова избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года.

Выборы главы государства в Молдове проводятся по единому общенациональному избирательному округу.

Игорь Додон стал президентом страны по итогам второго тура выборов, прошедших в ноябре 2016 года.

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