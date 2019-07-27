Первые лица Демпартии рассказали о том, почему от них уходят люди

Депутаты-демократы рассказали о причинах ухода из политформирования примаров, избранных по спискам ДПМ.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Не все выдерживают в оппозиции, поэтому покидают ряды - так объясняют первые лица Демократической партии Молдовы уход из политического формирования некоторых примаров. В частности, на минувшей неделе ряды ДПМ покинули 11 примаров (мэров - ред.) населенных пунктов Дондюшанского района.

"Думаю, что последуют и другие. Это - естественный процесс в Молдове. Есть категория людей, которые всегда вступают в правящие партии", - сказал исполняющий обязанности председателя ДПМ Павел Филип.

В минувшую среду 11 глав местных администраций, вышедших из Демпартии, объяснили причины своего ухода.

"Мы идем на такой шаг на основе совместного решения, которое мы приняли в результате политической ситуации в стране", - говорится в тексте заявления.

Вместе с тем, главы местных администраций подчеркнули, что "открыты к дискуссиям о дальнейшем сотрудничестве с любой политической силой Республики Молдова, из правительства или парламента и вне этих структур".

© Photo : Заявление 11 примаров о выходе из Демпартии

© Photo : Подписи 11 примаров, заявивших о выходе из Демпартии

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