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Президент Молдовы Игорь Додон

Слова из прошлого актуальны в будущем - что пообещал Додон гражданам Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства вспомнил свою речь на открытии сессии парламента в 2016 году, где выступил с политическим прогнозом развития ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Умение анализировать и предвидеть, делать расчет на несколько шагов вперед, как в шахматной партии, - одни из основных умений политика.

Президент Молдовы Игорь Додон вспомнил свое выступление на открытии весенне-летней сессии парламента в 2016 году. Глава государства отметил, что "случайно наткнулся на это видео" и сам удивился, что все то, о чем предупреждали тогда демократов, сегодня сбылось.

Додон подчеркнул в начале весенне-летней сессии парламента, что предыдущее парламентское большинство "было создано путем шантажа и коррупции". В этом контексте, в 2016 году глава государства отметил, что в прошлом составе высшего законодательного органа было 26 неаффилированных ни одной из партий депутатов, что было больше любой представленной в парламенте фракции.

"А ведь еще в 2016-м мы предупреждали демократов, что их авантюры плохо закончатся. Так и случилось. Сегодня мы говорим о том, что освободим юстицию, уничтожим схемы и контрабанду, накажем виновных. Так и будет", - написал в воскресенье Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

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Теги:
обещания, прогноз, политика, додон, президент


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