В Молдове вновь пройдут парламентские выборы, но не везде

Гражданам Молдовы в некоторых регионах страны предстоит вновь прийти к урнам для голосования - трое депутатов будут переизбраны в одномандатных округах.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В понедельник Центральной избирательной комиссии Молдовы предстоит установить дату новых выборов депутатов, которые отказались от мандатов. Выборы пройдут в трех округах - в 33-м, в который входят южные пригороды Кишинева, в 48-м, включающим Слобозию, Тирасполь и Бендеры, и 50-м - округе, где голосовали граждане страны, временно находящиеся в Западной Европе.

По 33-му кругу была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу на пост премьер-министра. В 50-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел Молдовы.

Ранее избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

Согласно действующему законодательству, теперь в одномандатном избирательном округе №48, по которому Мельник был избран депутатом парламента, там также придется проводить досрочные выборы.

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