ЦИК Молдовы установил дату новых выборов

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. В Молдове 20 октября в некоторых населенных пунктах пройдут выборы. Речь идет о трех округах, голосование состоится:

в 33 округе, куда входят южные пригороды Кишинева,

в 48, который включает Слобозию, Тирасполь и Бендеры

и в 50 округе, где голосовали граждане страны, временно находящиеся в Западной Европе.

Ранее по 33 округу была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу на пост премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

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А избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю". Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

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