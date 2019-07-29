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Выборы в парламент Молдовы 2019

ЦИК Молдовы установил дату новых выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (68)
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Центральная избирательная комиссия назначила дату новых парламентских выборов в трех избирательных округах: исполнить свой гражданский долг жители страны смогут 20 октября.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik.  В Молдове 20 октября в некоторых населенных пунктах пройдут выборы. Речь идет о трех округах, голосование состоится:

  • в 33 округе, куда входят южные пригороды Кишинева,
  • в 48, который включает Слобозию, Тирасполь и Бендеры
  • и в 50 округе, где голосовали граждане страны, временно находящиеся в Западной Европе.

Ранее по 33 округу была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу на пост премьер-министра.

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В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

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А избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю". Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

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Тема:
Молдова после политического кризиса (68)

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Теги:
Выборы, Молдова


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