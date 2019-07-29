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Президент Молдовы Игорь Додон

Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с юбилеем Конституции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент отметил, что 25-летие принятия Основного закона совпало с восстановлением в стране верховенства закона.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Игорь Додон поздравил граждан с 25-летием со дня принятия Конституции Республики Молдова. Конституция РМ была принята 29 июля 1994 года голосами 83 депутатов парламента.

В поздравлении, опубликованном в Facebook, президент Молдовы отметил, что принятие Основного закона воплотило многовековую надежду жителей нашего края на свободу и жизнь в независимой и суверенной стране.

"Считаю очень важным и в то же время символичным тот факт, что именно к 25-летию принятия Конституции Администрация Президента, Правительство и Парламент совместными усилиями и при широкой поддержке народа и внешних партнеров сумели восстановить верховенство закона в стране и положить конец узурпации власти", - написал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что политические силы оставили в стороне всё, что разделяет граждан, и сфокусировались на программе консолидации, на мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан Республики Молдова.

"Наше общество, сильно разделенное по различным критериям, имеет перед собой пример проявления политической зрелости, и я очень надеюсь на то, что этому примеру последуют и в обществе", - подчеркнул президент.

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Теги:
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