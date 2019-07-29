Прием заявок от желающих занять должность генпрокурора заканчивается

В пятницу Высший совет прокуроров не смог назначить врио главы Генпрокуратуры, инициатива перешла на сторону парламента.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Срок подачи заявок на конкурс по замещению должности генерального прокурора истекает в понедельник, 29 июля, в 17.00.

Об этом напоминает парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету, которой предстоит рассмотреть заявки претендентов и отобрать кандидата, который будет предложен парламенту.

Заявки можно подать Кристине Ротарь - главному советнику юридической комиссии парламента, позвонив по номеру (022) 820 524, 060003249, а также по электронной почте: cristina.rotari@parlament.md.

Соискатель в публичном конкурсе должен предоставить мотивационное письмо, свое профессиональное резюме, а также декларацию о том, что он соответствует положениям статьи 17 п. 1 Закона о прокуратуре.

Прокуроры сорвали назначение врио главы Генпрокуратуры

В пятницу, 26 июля, было сорвано заседание Высшего совета прокуроров (ВСП), на котором предстояло назначить временно исполняющего обязанности главы ведомства. Несколько членов ВСП заявили, что находятся на лечении в больнице, до некоторых других не удалось дозвониться, чтобы пригласить на заседание.

После этого президент Молдовы Игорь Додон призвал парламент незамедлительно запустить процедуру определения кандидата на пост и.о. генпрокурора страны.

По словам президента, в этих условиях Закон №87/2019, который изменил механизм назначения врио генпрокурора, четко предусматривает право парламента определить и предложить главе государства соответствующую кандидатуру.

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства, и президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Согласно недавним поправкам к закону, врио генерального прокурора избирается законодательным органом, который затем предлагает его кандидатуру президенту для назначения посредством указа. В настоящее время врио генерального примара является Игорь Попа после того, как Эдуард Харунжен подал в отставку 11 июля.

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