Молдавское гражданство - на вес золота: правительство ввело мораторий

Законопроект о введении четырехмесячного моратория на получение молдавского гражданства через инвестиции получил положительное заключение правительства страны.

КИИШНЕВ, 29 июл - Sputnik. В Молдове введут мораторий сроком на 4 месяца на прием заявлений о получении гражданства Молдовы через инвестиции. Соответствующее заключение по законопроекту, принятому парламентом, дал кабинет министров Молдовы.

Согласно проекту, до истечения установленного четырехмесячного срока правительство вправе принять решение "относительно продления моратория" на период "не более 2 месяцев".

Все заявки на получение гражданства Республики Молдова, поданные до даты вступления в силу утвержденного 26 июля проекта, будут рассмотрены в установленном правительством порядке.

В то же время срок договоров аккредитованных агентов, подписанных на 2019 год, продлевается на период, равный периоду моратория. Правительство установило мораторий, до окончательного решения, после того как парламент утвердил в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену программы.

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В начале месяца министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил на пресс-конференции, что если парламент приостановит программу получения гражданства за инвестиции, Молдова будет вынуждена выплатить миллионы евро консорциуму компаний, управляющему проектом.

Такое условие есть в договоре, подписанном ранее министерством экономики. Министр также заявил, что провел несколько встреч с представителями консорциума компаний, управляющего программой, головной офис которого находится в Лондоне, и эти компании заявили, что открыты к диалогу, с тем чтобы процесс получения гражданства стал более прозрачным.

Данной программой воспользовались только два человека: из Индии и Австралии. Еще 34 запроса находятся на рассмотрении и в случае принятия принесут Республике Молдова 4,6 млн евро.

Додон о предоставлении гражданства за деньги

Президент Молдовы Игорь Додон сообщал ранее, что закон о выдаче гражданства республики в обмен на инвестиции будет "заморожен". Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета безопасности страны.

"Обсудили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Как известно, нынешний парламент принял в первом чтении решение аннулировать эту программу. К настоящему моменту подано 34 заявки. Одни уже рассмотрены, другие находятся в процессе", - сообщил Додон по итогам заседания Совбеза.

"Есть вопросы относительно фирм, которые участвуют в этом процессе. Да, есть одна международная компания с хорошим именем, которая была привлечена в этот проект, но есть и небольшие фирмы, в том числе и молдавские с сомнительными владельцами, которые также вовлечены в эту программу", - отметил президент.

Он уточнил, что пока не прояснится ситуация, программа предоставления молдавского гражданства в обмен на инвестиции будет приостановлена.

"Те заявки, которые уже поданы, комиссия рассмотрит и направит президенту. Будем ли мы дальше использовать эту программу - примем решение после того, как проясним все детали", - заключил Додон.

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

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