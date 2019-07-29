Нэстасе оправдывается перед гражданами - почему мало изменений в МВД

Министр внутренних дел обратился в гражданам Молдовы и объяснил, почему в ведомстве изменения идут медленно.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Не стоит ждать быстрых изменений в системе правоохранительных органов Молдовы, так как прошло всего больше месяца после смены руководства ведомства, и что-то реформировать в такие сжатые сроки сложно. Об этом написал на своей персональной странице в Facebook министр внутренних дел Андрей Нэстасе, обращаясь к гражданам Молдовы.

"Мы предприняли экстренные меры - ликвидировали Управление по специальным операциям при Национальном инспекторате по расследованиям, которое было "политической полицией", действия которой были направлены против граждан Молдовы", - уточнил Нэстасе.

Министр сообщил, что за истекший период после смены руководства МВД, удалось пресечь десятки случаев контрабанды, отчуждения имущества, воровства публичных средств, нарушений прав человека. По всем эпизодам нарушений закона были заведены уголовные дела. Сотрудники прокуратуры незамедлительно реагировали по этим делам - проводили задержания, аресты и обыски.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK