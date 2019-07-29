Парламент Молдовы отменит запрет на трансляцию российских передач

Этот вопрос решается не только на местном уровне, он также поднимался во время визита молдавской делегации в Госдуму.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Парламент Молдовы готовит решение об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач. Об этом заявила спикер Зинаида Гречаная в интервью РИА Новости.

"Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса", - заявила Гречаная.

По ее словам, этот вопрос решается не только на местном уровне, он также поднимался во время визита молдавской делегации в Госдуму.

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В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

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