Социалисты и ACUM подпишут обязательство "не заигрывать" с Демпартией

В соглашении будут отмечены и дальнейшие планы сторон по нормализации ситуации в республике.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Политические союзники - Партия социалистов и блок ACUM - подпишут обязательство не вступать в какие-либо соглашения с представителями Демпартии. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава парламента и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная.

"Проигравшая Демократическая партия будет пытаться расколоть правящее большинство любыми способами. Поэтому партии, входящие в коалицию, должны подписать соглашение, в котором они возьмут на себя обязательство перед обществом "не заигрывать" с Демпартией" - сказала Гречаная.

По ее словам, полифтормирования, входящие в парламентское большинство, также обязуются не принимать в свои ряды "перебежчиков" из рядов демократов.

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В соглашении будут отмечены и дальнейшие планы сторон по нормализации ситуации в республике.

"Необходимо довести до конца работу по очищению всех структур власти и постараться обеспечить стабильность. Поэтому позиции по всем важнейшим решениям, по нашему мнению, должны согласовываться. Кроме того, есть приоритеты правительства, которые исходят из различных обязательств, и будут поддерживаться парламентским большинством", - подчеркнула спикер.

Ранее премьер Майя Санду и президент Игорь Додон заявляли, что Соцпартия и блок ACUM планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве.

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