Президент Молдовы призвал политический класс страны не нарушать Конституцию

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Молдова состоялась как независимое государство, а вызовы, с которыми сегодня сталкивается страна, будут преодолены, если четко следовать статьям Конституции. Об этом заявил в понедельник президент республики Игорь Додон.

В Молдове 29 июля исполнилось 25 лет со дня принятия Основного закона страны –Конституции. В Кишиневе в честь этой даты состоялась торжественная церемония. В мероприятии приняли участие глава государства Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, бывшие президенты Республики Молдова Мирча Снегур, Петр Лучинский и Владимир Воронин, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе, депутаты первого парламента и нынешнего законодательного органа, судьи Конституционного суда и чиновники правительства.

"Было бы несправедливо сказать, что за 25 лет со дня принятия Конституции страна переживала только тяжелые времена. Несмотря на трудности, Республика Молдова состоялась как независимое государство на международной арене. В духе основополагающих принципов, закрепленных в Конституции, была разработана всеобъемлющая законодательная база, которая до сих пор регулирует социально-политическую жизнь страны", - сказал Додон.

Президент выразил уверенность, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается Молдова могут быть решены, если все принципы и положения будут точно соблюдаться всеми гражданами, включая и политический класс.

"Считаю, что невыполнение ряда намеченных целей со дня провозглашения независимости страны, вызвано глубоким расколом общества. И здесь большую часть вины несет политический класс, партии и политики. Общество вправе, и уже требует от правительства и от других ветвей власти конкретных действий и проектов, которые улучили бы уровень жизни людей», - отметил Додон.