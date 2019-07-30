Эксклюзив Sputnik: имена кандидатов на должность и.о. генпрокурора Молдовы

В понедельник, в 17.00 часов, истек срок приема документов от соискателей временно исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы: в распоряжении Sputnik оказался список кандидатов на эту высокопоставленную должность.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Стали известны имена девяти кандидатов на должность исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы. В список вошли: Генадие Барбэ, Илие Ротару, Александр Рацэ, Виорел Морарь, Анатолие Истрате, Думитру Робу, Виорел Показной, Борис Лупашку и Виорел Радецки.

Парламент "за": приняты изменения в процедуре назначения и.о. генпрокурора>>>

Должность генерального прокурора Молдовы стала вакантной после того, как Эдуард Харунжен подал в отставку, а президент Игорь Додон принял ее. После этого парламент республики внес изменения в процедуру назначения исполняющего обязанности генпрокурора.

Согласно действующему законодательству, право назначения генерального прокурора принадлежит Высшему совету прокуроров Молдовы (ВСП).

У ведомства было три дня, в течение которых необходимо выдвинуть кандидатуру, однако этого не произошло, так как заседание Высшего совета прокуроров признали несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

В сложившихся условиях кандидата должен был выдвинуть парламент, имея положительный отзыв от ВСП. Последнее слово в назначении и.о. генерального прокурора остается у президента страны, который должен подписать соответствующий указ. Сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора является Игорь Попа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK