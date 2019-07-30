Плахотнюк отказывается от мандата депутата

Владимир Плахотнюк объявил о том, что с сегодняшнего дня не будет работать ни в одном из госинститутов Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк во вторник объявил о том, что отказывается от мандата депутата высшего законодательного органа страны.

"...Не желаю больше работать ни в каком качестве, ни в одном из госинститутов и сегодня складываю мандат депутата парламента", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети Facebook.

Плахотнюк был избран депутатом парламента Молдовы по одномандатному округу №17 (Ниспорены). Таким образом, в этом округе должны пройти досрочные выборы.

Экс-лидер ДПМ выехал из страны

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ ранее сообщали, что он может находиться в США.

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии.

Нэстасе заявил, что информация о расследовании утаивалась генеральным прокурором Эдуардом Харунженом. В своем обращение к Высшему совету прокуроров, в котором звучит требование о начале процедуры уголовного преследования в отношении генерального прокурора, Нэстасе отмечает и про уголовное дело, открытое властями Швейцарии против Плахотнюка.

По данным СМИ, у Плахотнюка есть несколько объектов недвижимости за рубежом, в том числе особняк в Швейцарии, стоимость которого составляет примерно 30 миллионов евро. Ранее в МВД России заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков.

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