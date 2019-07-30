12:11 30 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Владимир Плахотнюк

Плахотнюк отказывается от мандата депутата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (125)
385 0 0

Владимир Плахотнюк объявил о том, что с сегодняшнего дня не будет работать ни в одном из госинститутов Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк во вторник объявил о том, что отказывается от мандата депутата высшего законодательного органа страны.

"...Не желаю больше работать ни в каком качестве, ни в одном из госинститутов и сегодня складываю мандат депутата парламента", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети Facebook.

Плахотнюк был избран депутатом парламента Молдовы по одномандатному округу №17 (Ниспорены). Таким образом, в этом округе должны пройти досрочные выборы.

Экс-лидер ДПМ выехал из страны

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ ранее сообщали, что он может находиться в США. 

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Попшой: США готовы выдать Молдове Плахотнюка при некоторых условиях

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии.

Нэстасе заявил, что информация о расследовании утаивалась генеральным прокурором Эдуардом Харунженом. В своем обращение к Высшему совету прокуроров, в котором звучит требование о начале процедуры уголовного преследования в отношении генерального прокурора, Нэстасе отмечает и про уголовное дело, открытое властями Швейцарии против Плахотнюка.

По данным СМИ, у Плахотнюка есть несколько объектов недвижимости за рубежом, в том числе особняк в Швейцарии, стоимость которого составляет примерно 30 миллионов евро. Ранее в МВД России заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (125)

По теме

Социалисты и ACUM подпишут обязательство "не заигрывать" с Демпартией
Филип раскрыл скобки о положении дел в Демпартии Молдовы
Первые лица Демпартии рассказали о том, почему от них уходят люди
Теги:
Владимир Плахотнюк


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото
Как дорогого гостя! Лаврова одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами
Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться