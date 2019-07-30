Высший совет магистратуры назначит двух судей Конституционного суда

Члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) собрались во вторник на заседание, чтобы выбрать двух судей нового состава Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В Молдове двух судей КС выбирает правительство, двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух - парламент. Предполагалось, что ВСМ примет решение 16 июля. Однако 19 июля пресс-служба ВСМ сообщила, что срок принятия документов, необходимых для участия в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда, продлен до 23 июля, а решение будет оглашено 30 июля.

Тогда же было решено пересмотреть критерии отбора судей КС. Члены ВСМ будут обращать внимание на образование кандидатов, их профессиональный опыт в области юстиции, профессиональную репутацию. В их карьере не должно быть случаев нарушения прав человека, они не должны фигурировать в делах, которые Молдова проиграла в ЕСПЧ. На сегодняшний день заявки в ВСМ подали 17 кандидатов, желающих получить места в КС.

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Высший совет магистратуры — это орган, отвечающий за организацию и функционирование судебной системы. В его состав, помимо судей, входят министр юстиции и генеральный прокурор. Члены ВСМ вносят предложения президенту или парламенту о перестановках в судебной системе, принимают присягу судей, утверждают регламенты отбора кандидатов на вакантные должности в судебной системе.

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