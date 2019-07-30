Стало известно, кого выдвинули на должность и.о. генпрокурора Молдовы

Заместителя главы прокуратуры Кишинева выдвинули на пост исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы, за его кандидатуру проголосовали депутаты парламента, в том числе и Демпартии.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы действующего замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу. Об этом сообщил глава комиссии Сергей Литвиненко, выложив в соцсетях соответствующие документы.

"Президенту предлагается кандидатура Дмитрия Робу на должность исполняющего обязанности генерального прокурора республики", - говорится в решении парламентской комиссии, которое Литвиненко опубликовал на своей странице в Facebook.

Это предложение уже одобрили в парламенте, в том числе депутаты от Демпартии. Теперь президент Игорь Додон должен подписать указ о назначении Робу.

Ранее Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны депутаты. Генпрокурор Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.

Досье на чиновника

Робу является прокурором по борьбе с коррупцией с 8 июля 2016 года. Ранее он занимал должность прокурора Отдела по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры и выполнял функции государственного обвинителя Транспортной прокуратуры. Робу является прокурором, который ведёт дела бывшего мэра Кишинёва Дорина Киртоакэ, бывшего вице-примара Нистора Грозаву, бизнесмена Александра Пинчевского, а также экс-главы Управления транспорта Игоря Гамрецкого.

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