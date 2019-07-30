Сергей Цуркан и Эдуард Абабей назначены судьями Конституционного суда

Высший совет магистратуры выбрал на пост судей Конституционного суда (КС) Сергея Цуркана и Эдуарда Абабея.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Адвокат Эдуард Абабей и преподаватель университета Сергей Цуркан стали кандидатами от Высшего совета магистратуры (CSM) на должность судьи Конституционного суда. Решение CSM было принято сегодня после проведения конкурса, в котором приняли участие 16 кандидатов.

На прошлой неделе парламент также выдвинул двух человек на должность судьи в Конституционном суде. Это бывший министр юстиции Владимир Гросу и государственный секретарь Министерства юстиции Николае Ешану.

Две кандидатуры от парламента в Конституционный Суд были выбраны на основе конкурса, проведенного парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету, и должны быть приняты на пленарном заседании законодательного органа.

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Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из шести судей, назначаемых сроком на шесть лет.

Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.

Правительство должно провести конкурс на назначение двух судей в Конституционный суд 6 августа.

Высший совет магистратуры — это орган, отвечающий за организацию и функционирование судебной системы. В его состав, помимо судей, входят министр юстиции и генеральный прокурор. Члены CSM вносят предложения президенту или парламенту о перестановках в судебной системе, принимают присягу судей, утверждают регламенты отбора кандидатов на вакантные должности в судебной системе.

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