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Dumitru Robu Думитру Робу

Игорь Додон назвал главные задачи для врио генерального прокурора

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Президент Молдовы выделил три направления, на которых должна сосредоточиться Генеральная прокуратура.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Игорь Додон встретился с кандидатом на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

По словам президента Молдовы, он обсудил с врио генпрокурора задачи по восстановлению демократических стандартов в деятельности учреждения, соблюдению законности и активному расследованию преступлений, совершенных прежней властью.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Игорь Додон в беседе с Думитру Робу выделил три главные задачи.

"Подчеркнул, что общество ждет полноценного расследования: банковского мошенничества; узурпации власти в стране, имевшей место в июне текущего года; коррупционных схем, созданных в различных областях экономики страны и так далее", - написал Игорь Додон.

Кроме того, Додон выразил надежду, что Робу добьется привлечения к ответственности всех виновных в хищении публичных средств и успешно проведет реформу прокуратуры.

Президент сообщил, что им будет подписан указ о назначении Думитру Робу на должность врио генерального прокурора Республики Молдова.

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Теги:
Генеральная прокуратура


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