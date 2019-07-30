Додон рассказал, когда в Молдове разрешат вещание телеканалов из России

Во время "Прямой линии" президенту задали вопрос, когда жители страны смогут снова смотреть программы российских телеканалов.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет упорно добиваться отмены на запрет трансляции российских новостных и аналитических передач. Это заявление глава государства сделал во время "Прямой линии" с гражданами Молдовы, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей страны.

"Демократы всех заставили смотреть то, что как они считали, нам нужно смотреть, - заметил Игорь Додон, отвечая на вопрос, когда в Молдову вернутся российские телеканалы. И добавил: "Надо дать людям возможность смотреть то, что они хотят".

Президент подчеркнул, что намерен добиваться изменения законодательства, которым было запрещена трансляция российских передач в Молдове. "Что касается вопроса, реально ли это сейчас, в условиях нынешнего парламента - мы посмотрим, потому что нужен 51 голос", - сказал Игорь Додон.

"Мы будем настаивать на том, чтобы изменить законодательство. Думаю, этим депутаты плотно займутся осенью, как и другими вопросами", - заявил президент.

Ранее о решимости добиваться отмены запрета заявила и спикер парламента Зинаида Гречаная.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

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