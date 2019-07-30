Павел Войку пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Молдову

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Министр обороны Молдовы Павел Войку пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить с визитом республику. Эту информацию озвучил во вторник в рамках "прямой линии" в социальной сети "Одноклассники" президент РМ Игорь Додон.

"Павел Войку со мной согласовал этот официальный рабочий визит. Нам есть о чем говорить. Мы – нейтральная страна, но это не означает, что мы не должны общаться и сотрудничать со всеми: и на Западе, и на Востоке. Он пригласил министра Шойгу посетить Молдову. Возможно, на каком-то этапе у него будет время. Было бы хорошо, чтобы он приехал на День Победы или на другое мероприятие", - сказал Додон.

Войку был назначен на должность министра обороны Молдовы в июне этого года. Недавно он побывал с визитом в Москве, где обсудил с главой Минобороны Шойгу вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. В ходе встречи Войку отметил, что Россия стала первой страной, которая признала новое правительство Молдовы, и, тем самым, еще раз доказала, что является надежным союзником.

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