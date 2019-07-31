В парламенте Молдовы появились новые депутаты: узнай, кто они

Новые парламентарии займут места депутатов, сдавших мандаты - они были избраны по партийным спискам и дождались своей очереди.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия выдала два депутатских мандата парламентариям, которые избирались по партийным спискам. Таким образом, в состав высшего законодательного органа страны попадет один новый депутат от Демократической партии и один от блока ACUM.

Согласно решению ЦИК, мандаты получат Руксанда Главан (ДПМ) и кандидат от блока ACUM Сергей Катаранчук. Решение молдавского Центризбиркома предстоит утвердить Конституционному суду.

На прошлой неделе парламент Молдовы принял отставку сразу пяти депутатов. Сегодня свой мандат сложила депутат от партии "Шор" Мария Албот. Она уже направила заявление в секретариат законодательного органа.

Также официально депутатами законодательного собрания республики перестали быть Майя Санду, Андрей Нэстасе, Лилиана Николаеску-Онофрей, Виорел Мельник и Отилия Дрэгуцану.

Избранные от блока ACUM Майя Санду, Андрей Нэстасе и Лилиана Николаеску-Онофрей сложили мандаты еще 8 июля, поскольку перешли на должности в кабинет министров Молдовы.

На заседании парламента, на котором было сформировано правящее большинство и утвержден новый состав правительства, Санду стала премьер-министром, Нэстасе - министром внутренних дел, а Николаеску-Онофрей - министром образования, науки и исследований.

Независимый депутат Виорел Мельник заявил о сложении мандата 17 июля. Он заявил, что "в парламенте, избранном по смешанной системе, независимый депутат ограничен в своих возможностях и не может полностью оправдать доверие избирателей".

Добровольно ушла с депутатского поста и Отилия Дрэгуцану. Она мотивировала свое решение тем, что "политика - не для нее". Из пяти депутатов, сложивших мандаты, трое были выбраны по одномандатным округам - Санду, Нэстасе и Мельник, а двое попали в парламент по партийным спискам.

Согласно Избирательному кодексу Молдовы, в случае, если депутат избранный по одномандатному округу откажется от своих полномочий, там проводятся повторные выборы, дату которых предстоит определить Центризбиркому.

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