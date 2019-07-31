Сторонники Илана Шора провели митинг у Высшей судебной палаты

Протестующие заявляют, что лидера партии "Шор" преследуют по политическим мотивам, партия обратится в ЕСПЧ за защитой.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Сторонники партии "Шор" организовали митинг в поддержку своего лидера, депутата парламента Илана Шора.

Демонстранты собрались возле здания Высшей судебной палаты в центре Кишинева, на улице Михаила Когэлничану. Протестующие обвинили власти страны в политическом преследовании Илана Шора. В руках манифестанты держали плакаты с надписями "Только Шор показал, что жить можно лучше", "Илан, мы с тобой", "Юстиция, соблюдайте закон".

На митинге выступила вице-председатель партии Марина Таубер. Она заявила, что Апелляционная палата Кагула вынесла незаконное решение по делу Шора, а обвинения в его адрес бездоказательны и политически мотивированы.

Таубер заявила, что партия "Шор" обратилась в международные организации с просьбой обратить внимание на политические преследования в Молдове. Кроме того, решение судебных властей будет опротестовано в Европейском суде по правам человека.

В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе, а 25 июля инстанция удовлетворила требование прокуроров. Рассмотрение дела по существу назначено инстанцией на 27 сентября 2019 года.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу.

Согласно закону о статусе депутата в течение срока мандата парламентарий пользуется неприкосновенностью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK