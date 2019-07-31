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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Врио генпрокурора Дмитрий Робу сделал первые заявления

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (79)
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Новый временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу сегодня сделал первые заявления на новой должности.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Новый временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу выступил сегодня перед своими коллегами из прокуратуры с первой краткой речью. Робу представил группе прокуроров президент страны Игорь Додон. 

Думитру Робу
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Декрет подписан: президент утвердил Дмитрия Робу врио генпрокурора Молдовы

Дмитрий Робу сказал, что он берет на себя эту функцию в условиях ограниченного времени и в трудное время.

"Я убежден, что с помощью всех моих коллег, чьи взгляды совпадают, за ограниченное время мы сможем доказать, что прокуратура занимает свое место в обеспечении верховенства закона", - сказал временный генеральный прокурор.

Робу отметил, что сейчас общество "очень ждет" действий от прокуроров.  

"Лично я постараюсь с вашей помощью вернуть доверие общества к прокуратуре", - сказал Робу.

Робу не уточнил, какие именно документы будут рассмотрены в парламенте относительно снятия депутатской неприкосновенности с некоторых депутатов.  

"Пока преждевременно говорить, каковы будут первые шаги. Немного терпения", - сказал Робу.

В среду, 31 июля, президент Молдовы Игорь Додон, подписав указ о назначении Думитру Робу временно исполняющим обязанности генерального прокурора страны, представил его сотрудникам Генпрокуратуры.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (79)

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Теги:
Генеральная прокуратура


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