Весенне-летняя сессия парламента завершена, но длинных каникул не будет

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Депутаты молдавского парламента на очередном заседании в среду утвердили проект о завершении весенне-летней сессии высшего законодательного органа страны.

"Как мы и говорили на прошлом заседании, сегодня завершается весенне-летняя сессия, но начиная с 12 августа, мы возвращаемся к работе, потому что будут несколько экстренных заседаний до конца месяца", - пояснила спикер Зинаида Гречаная.

Ранее председатель парламента заявляла, что такие меры предприняты, чтобы "компенсировать период бездействия".

Как работал парламент после выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Конституционный суд 9 марта признал их результаты, а 21 марта в республике начало работу учредительное заседание парламента X созыва. Было объявлено о формировании трех парламентских фракций: демократов, социалистов и партии Шор. Констатировав отсутствие коалиции, которая смогла бы приступить к формированию рабочих органов парламента и правительства, в работе законодательного органа был объявлен перерыв.

Спустя несколько месяцев парламентского кризиса, 8 июня, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду.

Именно с июня парламент Молдовы стал регулярно собираться на заседания.

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