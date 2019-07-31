Батрынча: мы готовы подписать с ACUM постоянное соглашение

Союз между социалистами и блоком ACUM может продлиться до окончания десятого созыва парламента.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Социалисты готовы подписать постоянное соглашение о политическом и социально-экономическом партнерстве с блоком ACUM. Об этом заявил глава фракции Партии социалистов Влад Батрынча, выступая в завершении весенне-летней сессии высшего законодательного органа страны.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этой коалиции хватило мудрости и для реализации социально-экономических инициатив, чтобы сделать для людей лучше и больше. Мы верим в это правительство", - заявил депутат.

Как уточнил Батрынча, из того соглашения с блоком ACUM, которое было подписано 8 июня, уже практически все выполнено.

"Поэтому мы готовы в самое ближайшее время подписать постоянное соглашение о политическом и социально-экономическом партнерстве и продемонстрировать людям, что эта власть – власть адекватных, нормальных, порядочных людей", - сказал глава фракции социалистов.

Батрынча также добавил, что депутаты продолжат работать и будут готовы в любой день августа прийти на работу.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK