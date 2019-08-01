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Заседание Парламента

Комиссия по расследованию попытки антиконституционного путча продолжит работу

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (128)
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Срок работы комиссии был продлен на два месяца, потому что депутаты не успели получить ответы на все отправленные запросы.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за то, чтобы продлить срок работы специальной комиссии по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. 

Флаг Республики Молдова
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В пояснительной записке к постановлению парламента сообщается: срок был продлен из-за того, что комиссия не успела получить ответы на все запросы, направленные депутатами в государственные структуры. Также члены комиссии не смогли побеседовать со всеми людьми, которые могут обладать информацией о предмете расследования.

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В результате срок работы комиссии продлили еще на два месяца. 

Комиссия по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры была создана парламентом 18 июля.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это решение поддержали 57 депутатов от фракций Партии социалистов, Партии "Действие и солидарность" (PAS), а также Партии "Достоинство и правда" (DA).

В состав комиссии входят девять депутатов, трое были делегированы от социалистов - Владимир Цуркан (председатель комиссии), Григоре Новак и Виктор Гайчук, по одному от PAS - Михай Попшой (вице-председатель) и DA - Дину Плынгэу (секретарь).

Фракция Демпартии отказалась выдвигать в комиссию троих своих представителей.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (128)

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Теги:
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