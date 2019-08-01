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Блокпост российских миротворцев в Приднестровье

Эксперты высказались о целесообразности пребывания миротворцев на Днестре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема международной конференции в Тирасполе была посвящена 27-ой годовщине ввода российского миротворческого контингента в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 1 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе Институт социально-политических исследований и регионального развития организовал конференцию, приуроченную к 27-ой годовщине ввода российских миротворческих сил в Приднестровье. Российские и приднестровские политологи обсуждали влияние миротворческой миссии на процесс переговоров.

"Стоит уйти российскому миротворцу отсюда, и все посыпется. Есть четкая позиция, что формат миротворческой операции незыблем", - сказал российский политолог, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Выступление Роты почетного караула Приднестровья
© Sputnik / Irina Leahova
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Коллегу поддержал также директор научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он считает, что эффективность миротворческой миссии на Днестре подтверждает необходимость ее сохранить.

По словам эксперта, миротворческий контингент как вводится на территорию, так и выводится с нее только по согласованию двух сторон.

"Пока приднестровская позиция будет однозначна по поводу того, что миротворческий контингент – это залог сохранения безопасности, прав и свобод граждан региона, никто с этим ничего сделать не сможет. Пока будет политическая воля в РФ по сохранению своего контингента, никто не сможет повлиять на переформатирование вашей миротворческой миссии", - заметил Денисов.

Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
© Sputnik / Вадим Русу
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О важности миротворческой миссии на Днестре рассказал также Олег Беляков - сопредседатель от Приднестровья Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая руководит Совместными миротворческими силами. По его словам, миротворческая операция является главным стабилизирующим звеном в действующем формате переговорного процесса.

"Изменение формата миссии приведет к полному разбалансированию всех механизмов миротворческой операции. РФ и Приднестровье действуют аргументированно на основе подписанных в 1992 году Соглашения и ряда документов, убеждая коллег в необходимости сохранить формат", - отметил он.

Беляков описал также некоторые моменты, которые настораживают приднестровскую сторону. Среди них – это возможное ужесточение перемещения должностных лиц региона на правом берегу Днестра, а также проведение учений молдавских солдат с НАТО в непосредственной близости с Зоной безопасности и в том числе на ее территории, без согласования сторон.

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Теги:
миротворческий процесс, миротворческая операция, миротворческая миссия, российские миротворцы, миротворцы рф, миротворцы, миротворчество, Приднестровье


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