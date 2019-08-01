Додон призвал Санду принять приглашение Медведева и поехать в Россию

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посоветовал главе правительства Майе Санду в ближайшее время отправиться с визитом в Москву для встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Об этом глава государства заявил на одном из частных телеканалов.

"Я посоветовал премьеру, мы общались на днях, что обязательно нужно в ближайшее время поехать в Москву и пообщаться с нашими стратегическими партнерами. Не только на уровне президентов, но и на уровне премьеров должен быть диалог", - сказал Додон.

Президент напомнил, что встречался с Дмитрием Медведевым в Минске несколько недель назад. Тогда стороны обсуждали вопросы экономического характера.

"Очень советую премьеру (Молдовы – ред.) в ближайшие дни, недели обязательно воспользоваться приглашением главы правительства Российской Федерации поехать в Москву. Не обязательно с большой повесткой, просто для того, чтобы дать сигнал, что улучшение двусторонних отношений с Россией проходит на всех этапах", - добавил Додон.

По его словам, "на уровне президентов и так все было хорошо".

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"Теперь нужно участие правительства, так как есть очень много вопросов, которые мы не успеваем решать на уровне президентов. Должны быть вовлечены разные министерства. Думаю, что это было бы правильно и помогло бы нам в переговорах по цене на газ. Потому что я написал официальное письмо Владимиру Путину по поводу скидки на газ – обозначил нашу просьбу, объяснил, почему мы попали в эту ситуацию. Но, конечно, нужен диалог не только на нашем уровне, но и на уровне премьер-министров", - пояснил президент.

Глава государства также добавил, что Молдова попробует получить скидку в 20-30%. Додон считает такую перспективу реальной, учитывая, что Молдова является наблюдателем в ЕАЭС.

"Для членов ЕАЭС - другие цены на энергоресурсы, для наблюдателей никаких скидок не было, но я надеюсь эту скидку все-таки получить. Если мы получим скидку, то у нас есть шанс не увеличивать тарифы на газ. Во второй половине августа, думаю, что переговоры на самом высоком уровне состоятся, и мы примем окончательное решение. Где-то к 1 сентября эта скидка, возможно, уже будет действовать", - заявил президент.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

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