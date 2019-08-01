Решение суда - Филат выйдет из тюрьмы раньше срока

Владимир Филат может выйти из пенитенциарного учреждения гораздо раньше, из-под стражи его могут освободить летом 2021 года.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат, осужденный на 9 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа, выйдет из него раньше на 685 дней. Соответствующее решение вынес Константин Дамаскин - судья районного суда сектора Чеканы. Таким образом, Филат окажется на свободе летом 2021 года.

Суд принял такое решение, рассмотрев жалобу, поданную экс-премьером на условия содержания в пенитенциаре. Молдавские судьи взяли во внимание рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) заявлений пяти граждан Молдовы о неприемлемых условиях содержания под стражей, отсутствии необходимого медицинского обслуживания.

ЕСПЧ рассматривал заявления адвокатов пяти граждан Молдовы, находящихся в заключении, - Иона Моцпана, Романа Звезденко, Кирикэ Лазэра, Владимира Цуркану, а также правозащитников экс-премьера Владимира Филата.

Решение, принятое судом сектора Чеканы, еще не опубликовано на сайте инстанции. Не выступил с заявлением по судебному вердикту и адвокат Филата Виктор Мунтяну.

Согласно новым положениям Уголовно-процессуального кодекса Молдовы, гражданин страны, обратившийся с иском в ЕСПЧ, может вновь обжаловать в судебном порядке условия содержания в пенитенциаре. Если заключенный содержался более 10 дней в несоответствующих условиях, он может потребовать сократить срок заключения или предоставить материальную компенсацию.

Экс-премьер Филат был приговорен к 9 годам заключения за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Задержали Филата 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально Филат должен был освободиться 15 октября 2024 года, однако решение суда сектора Чеканы позволит ему это сделать ранее. Сейчас экс-премьер отбывает наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

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