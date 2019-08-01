15:28 01 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Влад Филат

Решение суда - Филат выйдет из тюрьмы раньше срока

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
19 0 0

Владимир Филат может выйти из пенитенциарного учреждения гораздо раньше, из-под стражи его могут освободить летом 2021 года.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат, осужденный на 9 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа, выйдет из него раньше на 685 дней. Соответствующее решение вынес Константин Дамаскин - судья районного суда сектора Чеканы. Таким образом, Филат окажется на свободе летом 2021 года. 

Суд принял такое решение, рассмотрев жалобу, поданную экс-премьером на условия содержания в пенитенциаре. Молдавские судьи взяли во внимание рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) заявлений пяти граждан Молдовы о неприемлемых условиях содержания под стражей, отсутствии необходимого медицинского обслуживания.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
Манастырлы: выйдут ли в ближайшее время на свободу Влад Филат и Вячеслав Платон

ЕСПЧ рассматривал заявления адвокатов пяти граждан Молдовы, находящихся в заключении, - Иона Моцпана, Романа Звезденко, Кирикэ Лазэра, Владимира Цуркану, а также правозащитников экс-премьера Владимира Филата.

Решение, принятое судом сектора Чеканы, еще не опубликовано на сайте инстанции. Не выступил с заявлением по судебному вердикту и адвокат Филата Виктор Мунтяну. 

Согласно новым положениям Уголовно-процессуального кодекса Молдовы, гражданин страны, обратившийся с иском в ЕСПЧ, может вновь обжаловать в судебном порядке условия содержания в пенитенциаре. Если заключенный содержался более 10 дней в несоответствующих условиях, он может потребовать сократить срок заключения или предоставить материальную компенсацию. 

Экс-премьер Филат был приговорен к 9 годам заключения за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Задержали Филата 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально Филат должен был освободиться 15 октября 2024 года, однако решение суда сектора Чеканы позволит ему это сделать ранее. Сейчас экс-премьер отбывает наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Эксперт: выйдут ли в ближайшее время на свободу Влад Филат и Вячеслав Платон
Филат рассказал о встрече с Плахотнюком и своих планах после освобождения
Филат объяснил, почему молчал до сих пор: "Я был изолирован"
Теги:
освобождение, тюремное заключение, заключение, срок, тюрьма, Филат


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
К 80-летию ВДНХ: как выглядит легендарный выставочный комплекс сегодня - фото
Они не кусаются
Миллионы бледных крылатых тварей напали на "город огней" - Лас-Вегас
Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
Что делать, если за границей украли паспорт

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться