Батрынча: мы добьемся расторжения контрактов по Air Moldova и аэропорту

Член спецкомиссии парламента по расследованию случаев незаконной приватизации рассказал, как будут действовать государственные структуры.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Государство будет добиваться возвращения под свой контроль компании Air Moldova и международного аэропорта Кишинева.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заявил член парламентской комиссии по расследованию случаев приватизации, продажи и сдачи в концессию объектов государственной собственности Влад Батрынча.

"Задача следственной комиссии - дать оценку соблюдению или несоблюдению юридических процедур в процессе приватизации и концессии, — заявил Влад Батрынча. — Второе - изучить условия, при которых произошли приватизация и концессия. Прежде всего, предстоит оценить, как производилась оценка стоимости активов этих предприятий. И конечно же, задача следственной комиссии — установить, какой ущерб был нанесен публичным и национальным интересам".

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Как рассказал депутат парламента, одним из первых решений комиссии стало введение моратория на приватизации и концессии на период, пока не будут рассмотрены все скандальные случаи приватизации и концессии, и пока не завершится процедура проверки контрактов.

"На наш взгляд, контракты приватизации и сдачи в концессию были заключены с грубыми нарушениями процедур, с нетранспарентным проведением конкурса, процессом отбора участников, сомнительным отбором победителей, — заявил Батрынча. — Уже установлены случаи, когда объекты были проданы по цене ниже оценочной. Например, есть факт, что предприятие, которое стоило 62 миллиона леев, было продано по цене в два раза меньшей".

По мнению члена парламентской следственной комиссии, в процессе отчуждения ряда объектов госсобственности, таких как международный аэропорт Кишинева, чиновники, которые от лица государства готовили эту сделку, допустили целый ряд грубых юридических ошибок, которые идут вразрез с публичными интересами".

"С юридической точки зрения государство согласилось на подписание контракта, который заведомо ставит Республику Молдова в уязвимое положение, — заявил Батрынча. — Аэропорт Кишинева был отдан в концессию на 50 лет. Если пересматриваются условия контракта, то государство будет обязано выплатить огромную сумму денег в качестве компенсации для фирмы-концессионера".

По мнению депутата, люди, которые участвовали в составлении и продвижении контракта, заведомо и небескорыстно пошли на условия фирмы-концессионера.

"Мы обнаружили большое количество нарушений, и мы будем предлагать правительству расторгнуть договор концессии", — сказал Батрынча.

"Предстоит проделать большую юридическую работу. Но мы будем принципиально выходить с идеей расторжения контракта концессии", — заявил депутат.

Говоря о случае с приватизацией государственной авиакомпании Air Moldova, депутат парламента заявил, что в этом отношении не существовало никаких рекомендаций международных структур.

По словам члена парламентской следственной комиссии, на предприятии искусственно создали тяжелое финансовое положение, обременив его многомиллионными долгами.

"Возникает впечатление, что предприятие искусственно загоняли в долги, финансово топили. В этом случае комиссия по расследованию случаев сомнительной приватизации будет предлагать расторжение контракта", — подчеркнул депутат.

По мнению Батрынчи, эта работа не будет ни простой, ни быстрой, однако пройти этот путь необходимо.

"Работаем с юристами, чтобы выработать механизм, потому что те чиновники, которые покровительствовали приватизации, поставили государство в крайне невыгодную позицию", — заметил депутат.

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Батрынча подтвердил, что по окончанию расследования парламентская комиссия передаст собранные материалы в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела.

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