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Самолет

Батрынча: мы добьемся расторжения контрактов по Air Moldova и аэропорту

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Член спецкомиссии парламента по расследованию случаев незаконной приватизации рассказал, как будут действовать государственные структуры.

 КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Государство будет добиваться возвращения под свой контроль компании Air Moldova и международного аэропорта Кишинева.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заявил член парламентской комиссии по расследованию случаев приватизации, продажи и сдачи в концессию объектов государственной собственности Влад Батрынча.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Задача следственной комиссии - дать оценку соблюдению или несоблюдению юридических процедур в процессе приватизации и концессии, — заявил Влад Батрынча. — Второе - изучить условия, при которых произошли приватизация и концессия. Прежде всего, предстоит оценить, как производилась оценка стоимости активов этих предприятий. И конечно же, задача следственной комиссии — установить, какой ущерб был нанесен публичным и национальным интересам".

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Как рассказал депутат парламента, одним из первых решений комиссии стало введение моратория на приватизации и концессии на период, пока не будут рассмотрены все скандальные случаи приватизации и концессии, и пока не завершится процедура проверки контрактов.

"На наш взгляд, контракты приватизации и сдачи в концессию были заключены с грубыми нарушениями процедур, с нетранспарентным проведением конкурса, процессом отбора участников, сомнительным отбором победителей, — заявил Батрынча. — Уже установлены случаи, когда объекты были проданы по цене ниже оценочной. Например, есть факт, что предприятие, которое стоило 62 миллиона леев, было продано по цене в два раза меньшей".

По мнению члена парламентской следственной комиссии, в процессе отчуждения ряда объектов госсобственности, таких как международный аэропорт Кишинева, чиновники, которые от лица государства готовили эту сделку, допустили целый ряд грубых юридических ошибок, которые идут вразрез с публичными интересами".

"С юридической точки зрения государство согласилось на подписание контракта, который заведомо ставит Республику Молдова в уязвимое положение, — заявил Батрынча. — Аэропорт Кишинева был отдан в концессию на 50 лет. Если пересматриваются условия контракта, то государство будет обязано выплатить огромную сумму денег в качестве компенсации для фирмы-концессионера".

По мнению депутата, люди, которые участвовали в составлении и продвижении контракта, заведомо и небескорыстно пошли на условия фирмы-концессионера.

"Мы обнаружили большое количество нарушений, и мы будем предлагать правительству расторгнуть договор концессии", — сказал Батрынча.

"Предстоит проделать большую юридическую работу. Но мы будем принципиально выходить с идеей расторжения контракта концессии", — заявил депутат.

Говоря о случае с приватизацией государственной авиакомпании Air Moldova, депутат парламента заявил, что в этом отношении не существовало никаких рекомендаций международных структур.

По словам члена парламентской следственной комиссии, на предприятии искусственно создали тяжелое финансовое положение, обременив его многомиллионными долгами.

Air Moldova
© Photo: Air Moldova
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"Возникает впечатление, что предприятие искусственно загоняли в долги, финансово топили. В этом случае комиссия по расследованию случаев сомнительной приватизации будет предлагать расторжение контракта", — подчеркнул депутат.

По мнению Батрынчи, эта работа не будет ни простой, ни быстрой, однако пройти этот путь необходимо.

"Работаем с юристами, чтобы выработать механизм, потому что те чиновники, которые покровительствовали приватизации, поставили государство в крайне невыгодную позицию", — заметил депутат.

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Батрынча подтвердил, что по окончанию расследования парламентская комиссия передаст собранные материалы в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела.

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Теги:
концессия, приватизация


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