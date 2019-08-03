Эксперт о заявлении главы МИДЕИ: не думаю, что Попеску выразил общее мнение

Политолог прокомментировал высказывания Нику Попеску о том, что интеграция в Евразийский союз ни при каких условиях не может стать целью внешней политики Молдовы

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Заявления министра иностранных дел не отражают мнения всей правящей коалиционной команды. Об этом политолог Игорь Волницкий заявил в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, комментируя в радиоэфире предстоящий визит в Москву, за которым должен последовать визит в Россию премьера Майи Санду, заявил, что интеграция в Евразийский союз ни при каких условиях не может являться целью внешней политики РМ.

"Можем предположить, что господин министр, скорее, выразил собственное мнение или мнение некой части правящей коалиции, — сказал Волницкий. — Посмотрим, какой будет реакция ПСРМ, ведь в последние месяцы эта партия отклонилась от того, что мы называем "геополитическим фактором" и не скрывает, что сделала это ради политической стабильности и для того, чтобы не поставить под угрозу коалицию. Причем это сделано в преддверии местных выборов, на первый план ими выдвинута стабильность".

Политолог напомнил, что социалисты идут навстречу партнерам по коалиции, находясь в большинстве (35 мандатов депутатов против 26 у блока ACUM) и при этом открыто выступают за евразийскую интеграцию Молдовы.

Политолог не исключает, что позиция главы МИДЕИ может повлиять на баланс во внешней политике, который сложился в первые месяцы работы правящей коалиции.

"До сих пор мы наблюдали какой-то баланс во внешней политике — в то время как правительство выстраивало хорошие отношения с влиятельными западными партнерами, президент Игорь Додон сконцентрировался на отношениях с Востоком. Такое позиционирование достаточно хорошо работало в условиях, которые создались в Молдове. Посмотрим, подействуют ли на этот баланс высказывания министра иностранных дел", — сказал Волницкий.

Политолог напомнил, что "Молдова стала единственной точкой на планете, где в определенный момент (в июне 2019 года) совпали интересы американцев, русских и европейцев", и страна должна извлечь максимум дивидендов из этого положения, развивая хорошие отношения и с Востоком, и с Западом.

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"Второго шанса у нас не будет, это нужно понимать и действовать соответственно, тем более что мы вышли из периода, когда были в международной изоляции", — считает Волницкий.

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