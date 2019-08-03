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Молдавский премьер Майя Санду на заседании комиссии по внешней политики в Европарламенте

Майя Санду получила первую зарплату премьер-министра

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Стало известно, сколько денег получает "чистыми" председатель кабинета министров Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Премьер-министр Майя Санду рассказала, какую зарплату получает. Точную сумму она смогла назвать только после того, как деньги поступили на ее банковскую карточку, отмечает sputnik.md

Ранее в эфире одного из телеканалов премьер затруднилась назвать размер своей зарплаты.

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филипу пришлось отдуваться за "цветочную роскошь" в правительстве

Как оказалось, заработная плата председателя кабинета министров составила 19500 леев. Однако после вычета налогов, "чистыми", Санду получила 15500 леев.

В июне Майя Санду раскритиковала бывшее правительство за излишнюю роскошь. По словам Санду, чиновники трудились на благо страны в роскошных, по меркам Молдовы, условиях. Кабинеты располагали всей необходимой оргтехникой и мебелью, изысканным убранством и даже бытовыми удобствами.

Раз в три дня в правительство поставлялись живые цветы для украшения интерьеров.

В 2013-2016 годах на ремонт в здании правительства потратили миллион леев. А после 2016 года затраты резко выросли, было потрачено уже 28 миллионов. Еще 23 миллиона леев было потрачено в 2018 году, заявила в связи с этим премьер-министр.

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Теги:
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