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Налоговики бьют рекорды: за семь месяцев в бюджет попала приличная сумма

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Политика
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За семь месяцев года сборы в бюджет превысили 22 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. За семь месяцев 2019 года в государственном бюджете было накоплено около 22,4 миллиарда леев, что на 1 миллиард леев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила Государственная налоговая служба Молдовы (SFS).

В целом, налоговые доходы госбюджета, которые администрирует SFS, увеличились в этот период на 4,7 процента.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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В Госбюджет за январь-июль текущего года было собрано 9,8 млрд леев, что на 204,1 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На уровне местных бюджетов доходы остались на прежнем уровне и составили 2,3 млрд леев.

Доходы государственного бюджета социального страхования за этот период увеличились на 373,7 млн леев (на 5,2%) и составили 7,6 млрд леев.

В фондах обязательного медицинского страхования было накоплено около 2,7 млрд леев, что на 425,2 млн леев больше по сравнению с январем-июлем 2018 года (на 19%).

Ранее министр финансов Наталья Гаврилица заявила, что правительству достался бюджет с огромным дефицитом. "Нам пришлось приложить усилия для того, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий и зарплат", - написала глава минфина в Facebook.

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Теги:
налоги, бюджет


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