Посольство Турции откроет консульство в Комрате

Уже определено место, на котором будет открыто консульство в Комрате, сообщили власти автономии.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Посольство Турции в Молдове определилось со зданием, в котором будет открыто консульство в Комрате. Об этом сообщил начальник управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.

По словам чиновника, в выбранном здании предстоит сделать серьезный ремонт, чтобы привести его в соответствие с международными требованиям, передает региональный портал gagauzinfo.md.

"Турецкая сторона приняла решение, где будет расположено консульство. Речь идет о здании по улице Ленина, возле районного суда. Приезжали турецкие эксперты, сделали подсчет, во сколько обойдется ремонт, чтобы оно соответствовало техническим условиям и международным стандартам. Были обращения и в нашу сторону касательно обеспечения безопасности этого здания, подготовки документов. В ближайшее время начнется ремонт", - добавил Виталий Влах.

Детали открытия консульства Турции в Комрате ранее обсудили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках официальной встречи с башканом Гагаузии Ириной Влах в Анкаре.

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