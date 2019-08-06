В ЦИК приняли решение по участкам на всеобщих местных выборах

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Согласно календарному приложению к решению ЦИК, которое было утверждено ведомством, избирательный период начнется 19 августа, а к 14 сентября будут созданы избирательные участки.

В то же время, до 19 сентября кандидаты на выборах смогут подавать свои документы для регистрации, и каждый день будут проводиться розыгрыши для определения порядка кандидатов в избирательных бюллетенях.

Определен и крайний срок для печати избирательных бюллетеней - 16 октября.

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Избирательные участки будут открыты 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

20 октября 2019 года, в день, когда Молдова изберет примаров и советников по всей стране, состоятся и новые парламентские выборы в четырех избирательных округах, где избиратели остались без своих представителей в парламенте после того, как Майя Санду, Андрей Настасе, Виорел Мельник и Владимир Плахотнюк сложили с себя полномочия депутата парламента.

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