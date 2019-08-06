09:39 06 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.95
  • USD17.87
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск
Срочно:
Выборы в парламент Молдовы 2019

В ЦИК приняли решение по участкам на всеобщих местных выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова после политического кризиса (82)
27 0 0

Центральная избирательная комиссия утвердила календарь всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Согласно календарному приложению к решению ЦИК, которое было утверждено ведомством, избирательный период начнется 19 августа, а к 14 сентября будут созданы избирательные участки.

Выборы.
© Photo : Иван Стамов
В Молдове вновь пройдут парламентские выборы, но не везде

В то же время, до 19 сентября кандидаты на выборах смогут подавать свои документы для регистрации, и каждый день будут проводиться розыгрыши для определения порядка кандидатов в избирательных бюллетенях.

Определен и крайний срок для печати избирательных бюллетеней - 16 октября.

В Кишиневе началась подготовка к всеобщим местным выборам>>>

Избирательные участки будут открыты 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

20 октября 2019 года, в день, когда Молдова изберет примаров и советников по всей стране, состоятся и новые парламентские выборы в четырех избирательных округах, где избиратели остались без своих представителей в парламенте после того, как Майя Санду, Андрей Настасе, Виорел Мельник и Владимир Плахотнюк сложили с себя полномочия депутата парламента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова после политического кризиса (82)

По теме

В Молдове вновь пройдут парламентские выборы, но не везде
Теги:
ЦИК


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мотофестиваль St.Petersburg Harley Days - фоторепортаж: как это было
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться