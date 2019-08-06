Гречаная обсудила с Хоганом созыв внеочередной сессии парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела встречу с послом США в республике Дереком Хоганом, на которой стороны обговорили вопрос созыва внеочередной сессии высшего законодательного органа в августе.
"Стороны обсудили актуальные вопросы общественно-политической повестки дня страны, а также приоритеты на последующий период", - отметили в пресс-службе парламента.
Гречаная подтвердила намерение созвать в августе внеочередную сессию законодательного органа страны для рассмотрения ряда важных проектов.
Посол США также провел встречи с председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции и послом Юрием Реницэ.
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