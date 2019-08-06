Эксклюзив Sputnik: Нэстасе о сюрпризах, которые ожидаются в парламенте

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе в эксклюзивном комментарии для Sputnik Moldova рассказал о том дне, когда временный генеральный прокурор приедет в парламент с просьбой об отмене иммунитета некоторых депутатов.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. На одном из внеочередных заседаний парламента, которые должны состояться на следующей неделе, временно исполняющий обязанности генерального прокурора страны Думитру Робу может обратиться к законодательному органу с требованием снять парламентский иммунитет с некоторых депутатов. Об этом заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе в комментарии по телефону в эфире радиопередачи "Sputnik Matinal".

Министр сообщил, что члены коалиции ПСРМ-ACUM договорились утвердить ряд проектов, имеющих большое значение для страны, на внеочередных заседаниях парламента.

Нэстасе заявил, что на одном из этих заседаний врио генерального прокурора может обратиться к парламенту с требованием снять иммунитет с некоторых депутатов. По словам министра, запрос на снятие иммунитета будет сделан в рамках дела, возбужденного генпрокуратурой по факту узурпации государственной власти, с 7 по 14 июня 2019 года, бывшим правительством Республики Молдова.

Министр сообщил "Sputnik Moldova", что это может произойти 12 или 13 августа.

"Это обязательно произойдет. Мы договорились собраться на внеочередные заседания 12 или 13 августа, и внимание: для многих будут сюрпризы. Мы плотно занимаемся процессом деолигархизации государства", - заявил Нэстасе.

Министр напомнил, что возбуждение уголовного преследования по факту узурпации государственной власти произошло на основании его запроса в Генеральную прокуратуру.

"Временно исполняющий обязанности генерального прокурора распорядился о возбуждении уголовного дела по факту узурпации государственной власти. Я уверен, что мы добьемся освобождения от иммунитета некоторых лиц, сделаем то, что ожидает общество", - сказал министр.

Уголовное преследование в этом случае будет осуществляться группой уголовного преследования, состоящей из прокуроров и сотрудников следственных структур из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, действия, совершенные с целью узурпации государственной власти в нарушение положений Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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