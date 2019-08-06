Будут ли в Молдове индексировать пенсии дважды в год: что говорят власти

Глава государства провел рабочее заседание, в ходе которого обсуждались важные вопросы социального обеспечения пожилых людей, в том числе вопрос индексации пенсий дважды в год.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание с руководством Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, чиновниками министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и ответственными сотрудниками Национальной кассы социального страхования.

Глава государства обсудил с собравшимися вопрос индексации пенсий, а также возможность продолжения социальных выплат в течение определенного срока одному из супругов в случае смерти другого. Об этом Додон написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

На заседании речь шла об индексации пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 сентября. Также обсуждался вопрос выплаты компенсаций пенсионерам за отопление в холодный период года.

Для того, чтобы воплотить новый законопроект, предусматривающий 15-процентную индексацию пенсий дважды в год, государству потребуется 900 миллионов леев. Об этом ранее заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента Ион Кику.

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"В тексте документа говорится о том, что в 2020 году перерасчет пенсий произойдет дважды, а повышение затронет порядка 400 тысяч граждан страны, чья пенсия не покрывает прожиточный минимум, установленный в Молдове. В 2021 году планируется провести индексацию пенсий для тех категорий граждан, чей ежемесячных доход меньше двойной суммы прожиточного минимума. В 2022 году перерасчет будет проведен тем, у кого пенсии ниже тройной суммы прожиточного минимума", - уточнил советник президента.

По его словам, ежегодная индексация пенсий, проводящаяся 1 апреля, останется действительной для всех категорий получателей социальных выплат.

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