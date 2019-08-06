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Выборы в парламент Молдовы 2019

Дело "пахнет" миллионами - сколько потратят на местные выборы в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы определились с суммой, необходимой на проведение выборов в местные органы власти республики в октябре 2019 года.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Порядка 12 миллионов леев из госбюджета понадобится на организацию и проведение всеобщих местных выборов в Молдове, назначенных на 20 октября текущего года. Такое решение приняли на заседании 6 августа члены молдавского Центризбиркома. 

В Комиссии уточнили, что в выборах примут участие 46 партий и общественно-политических движений. Секретарь ЦИК Максим Лебединский обратил внимание на ситуации, в которую необходимо вмешаться министерству юстиции Молдовы. Он уточнил, что в списки кандидатов не должны попасть кандидаты, не имеющие права на участие в выборах, - так называемые "мертвые души". 

Выборы.
© Photo : Иван Стамов
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"Комиссия просит министерство юстиции и Агентство публичных услуг уладить эти вопросы", - уточнил Лебединский, отметив, что в ЦИК никто не имеет права ограничивать кандидатов или политические формирования на участие в выборном процессе.  

На заседании Центризбиркома приняли точную сумму, необходимую на организацию и проведение местных выборов 20 октября, - 11 миллионов 900 тысяч леев.

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В ЦИК также уточнили, что в некоторых одномандатных округах республики пройдут досрочные выборы в парламент. Речь идет об округах №33, 50, 48, 17 - по ним были избраны Андрей Нэстасе, Майя Санду, Виорел Мельник и Владимир Плахотнюк, которые отказались от мандатов депутата.

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Теги:
бюджет, миллионы, траты, местные выборы


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