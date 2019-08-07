Влах инициировала процедуру отставки Исполкома Гагаузии

В соответствии с действующим законодательством за сменой главы Гагаузии должна произойти смена Исполкома.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах направила в адрес председателя Народного собрания письмо, которым инициировала процедуру отставки состава Исполнительного комитета. Об этом сообщается в среду на официальном сайте администрации АТО Гагаузия.

В документе отмечается, что результаты выборов главы Гагаузии от 30 июня подтверждены решением коллегии Административного суда Апелляционной палаты Комрата.

На специальном торжественном заседании Народного собрания после принесения присяги 19 июля Влах приступила к исполнению второго мандата.

В обращении сказано, что в соответствии с действующим законодательством прекращение полномочий главы Гагаузии влечет за собой отставку Исполкома.

"На основании изложенного прошу рассмотреть на ближайшем заседании Народного собрания вопрос об отставке действующего состава Исполнительного комитета Гагаузии", - говорится в документе.

© Исполнительный Комитет Гагаузии Башкан инициировала отставку состава Исполкома Гагаузии

Коллегия судей Апелляционной палаты Комрата 11 июля вынесла решение об утверждении результатов выборов башкана от 30 июня, на которых с результатом в 92% победила Ирина Влах, уже занимавшая пост главы автономии с 15 апреля 2015-го по 10 мая 2019 года.

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