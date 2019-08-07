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ОБСЕ пригласит для Кишинева и Тирасполя международного эксперта по банкам

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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В Тирасполе состоялась встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского и главы Миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха.

ТИРАСПОЛЬ, 7 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. ОБСЕ намерено пригласить международного эксперта для консультаций по банковской взаимосвязи двух берегов Днестра. Об этом рассказал глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече в Тирасполе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"По предварительным планам, специалист приступит к работе в сентябре", - отметил глава ОБСЕ в Молдове.

По словам Клауса Нойкирха, ОБСЕ не оставляет без практического внимания и мост через Днестр. Его открытие и дальнейшее обеспечение полноценного функционирования дипломат считает значимым инфраструктурным  проектом.

"ОБСЕ провела тендер, определивший компанию, которая оценит техническое состояние объекта. Кроме того, обсуждается вопрос о ремонте не только моста, но и автотрассы, частью которой он является", - сообщил он.

ОБСЕ
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Вадим Красносельский подчеркнул необходимость продвижения вперед не только в практической реализации достигнутых договоренностей, но и в достижении новых. Среди сохраняющих актуальность вопросов не только взаимодействие в банковской сфере, полноценное функционирование моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, но и телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел, а также разблокирование северной ветки железной дороги.

Лидер Приднестровья выразил уверенность, что существенное влияние на активизацию переговорного процесса могли бы оказать усилия международных посредников и наблюдателей.

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Теги:
эксперт, председатель ОБСЕ, ОБСЕ, миссия обсе, переговоры, Приднестровье


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