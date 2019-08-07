В Приднестровье обозначили приоритеты сотрудничества с Россией

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья опубликовало отчет о своей работе, проделанной за последние полгода.

ТИРАСПОЛЬ, 7 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Сотрудничество с Российской Федерацией как приоритетное обозначило внешнеполитическое ведомство Приднестровье в отчете о работе за первое полугодие 2019 года, представив его на своем сайте.

"Взаимодействие с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Приднестровья. Оно включает политико-дипломатическое, экономическое, социально-гуманитарное и культурное измерения. В 2019 году была сохранена позитивная динамика контактов и расширены направления двустороннего сотрудничества", - отметили в отчете.

Приднестровское внешнеполитическое ведомство ведет активное взаимодействие с МИДом России. За полгода состоялось пять встреч с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым. На них стороны обсуждали состояние молдо-приднестровского переговорного процесса, поддержание стабильного функционирования миротворческой миссии под эгидой России, развитие торгово-экономического сотрудничества.

"Стоит отметить то, что за 5 месяцев 2019 года совокупный торговый оборот с Россией вырос более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составил около 50 млн. долларов США", - обозначили в отчете.

В нем продуктивным также отмечается сотрудничество в гуманитарной сфере. В День России, 12 июня, на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко состоялось открытие Контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством.

"Его задачей является реализация в Приднестровье проектов Россотрудничества, а также отдельных мероприятий культурной и просветительской направленности. Первым таким мероприятием стала демонстрация документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", - подчеркнули в документе.

Совместно с российской стороной планируется реализовать также и другие проекты, в частности подключение школ региона к российской библиотечной сети, развертывание виртуального музея, курсы повышения квалификации для педагогов школ и университета.

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