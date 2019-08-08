Батрынча: ПСРМ настаивает на срочном подписании соглашения с ACUM

Глава фракции Партии социалистов Влад Батрынча подчеркнул, что парламентское большинство было создано для "вывода страны из состояния захваченного государства и устранения факторов, разделяющих общество".

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Социалисты настаивают на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM. Об этом заявил в четверг глава фракции Партии социалистов Влад Батрынча.

"Мы настаиваем на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления государством", - написал Батрынча на своей странице в Facebook.

Такое заявление сделано в связи с обеспокоенностью ПСРМ тем, что "отдельные депутаты и министры, представляющие блок ACUM, выступают с заявлениями геополитического и идеологического содержания, которые могут серьезно подорвать усилия по консолидации общества и продвижению взвешенной внешней политики нашего государства".

Батрынча обратил внимание на то, что парламентское большинство было создано для "вывода страны из состояния захваченного государства и устранения факторов, разделяющих общество".

"Напоминаем партнерам по коалиции, что мы, представители пропрезидентской Партии социалистов, с самого начала заявили, что это парламентское большинство может быть сохранено и укреплено только в условиях компромисса и взаимовыгодного политического диалога между ПСРМ и блоком ACUM в интересах граждан Республики Молдова", - подчеркнул политик.

По его словам, граждане страны ждут от парламента и правительства сосредоточенности на вопросах развития страны, на разрешении социально-экономических проблем, увеличении зарплат и пенсий, на поддержке бизнес-среды и создании рабочих мест, на подлинной реформе юстиции и привлечении к заслуженной ответственности тех, кто узурпировал власть.

"Хотелось бы понять, сколькими депутатами располагает правящая коалиция. Фракция ПСРМ, невзирая на некоторые внутренние разногласия по многим темам, обозначенным правительством и партнерами из блока ACUM, остается монолитной и поддерживает парламентское большинство голосами всех своих 35 депутатов. Было бы хорошо, чтобы и в блоке ACUM выступали с единой позицией", - добавил Батрынча.

В завершении весенне-летней сессии парламента глава фракции ПСРМ заявил, что социалисты готовы подписать постоянное соглашение о политическом и социально-экономическом партнерстве с блоком ACUM.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этой коалиции хватило мудрости и для реализации социально-экономических инициатив, чтобы сделать для людей лучше и больше. Мы верим в это правительство", - заявил депутат.

Как уточнил Батрынча, из того соглашения с блоком ACUM, которое было подписано 8 июня, уже практически все выполнено.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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