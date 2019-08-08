Додон прокомментировал предложение о подписании соглашения между ПСРМ и ACUM

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что все представители руководства страны должны проявить мудрость и политическую зрелость.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Все партнеры Молдовы, как на Востоке, так и на Западе, важны и являются для республики стратегическими, считает президент страны Игорь Додон. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так глава республики прокомментировал заявление главы фракции социалистов Влада Батрынчи о необходимости незамедлительного подписания политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики государства.

Социалисты настаивают на таком соглашении в связи с тем, что "отдельные депутаты и министры, представляющие блок ACUM, выступают с заявлениями геополитического и идеологического содержания, которые могут серьезно подорвать усилия по консолидации общества и продвижению взвешенной внешней политики государства".

Президент Молдовы считает озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной.

"Важно, чтобы мы все (администрация президента, парламент, правительство, депутаты из ПСРМ и "ACUM") осознавали, что у нас есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и запустить новый этап в современной истории Молдовы. Но для этого мы должны проявить мудрость и политическую зрелость", - отметил Додон.

Глава республики обозначил вызовы, которые стоят перед парламентским большинством. В частности, он обратил внимание на риски экономического и бюджетного характера (в первую очередь, энергетические), необходимость проведения истинных социальных и экономических реформ.

"После восстановления отношений с внешними финансовыми партнерами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе. Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровня жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе", - отметил Додон.

Глава республики подчеркнул, если эти договоры не позволяют добиться поставленных целей, то по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть эти соглашения.

Второй пункт, на который президент обратил внимание парламентского большинства, касается реформ в области юстиции, прокуратуры и следственных органов.

Третий вопрос подразумевает местные выборы, намеченные на 20 октября, которые, как отметил Додон, впервые за много лет должны пройти демократично и транспарентно, в атмосфере честной и профессиональной борьбы, без вмешательства геополитического фактора как главного элемента политической борьбы.

Четвертый момент, на котором остановился президент, касается "освобождения из-под захвата государственных институтов, которые еще находятся под контролем прежней власти, выявление и назначение на высокие государственные должности самых компетентных людей".

"Продвижение взвешенной внешней политики. Все наши партнеры, как на Востоке, так и на Западе, важны и являются для нас стратегическими. Мы не должны отдавать кому-то приоритет или принижать роль другого. Напротив, мы должны внедрять и развивать все уже подписанные соглашения в интересах Молдовы", - заявил Додон.

Он выразил надежду, что политическому классу удастся справиться со всеми этими вызовами.

"Политические риски существуют для каждого из нас, но я призываю всех представителей руководства страны быть, в первую очередь, государственными деятелями и только потом политиками", - заключил президент Молдовы.

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В завершении весенне-летней сессии парламента глава фракции ПСРМ заявил, что социалисты готовы подписать постоянное соглашение о политическом и социально-экономическом партнерстве с блоком ACUM.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этой коалиции хватило мудрости для реализации социально-экономических инициатив, чтобы сделать для людей лучше и больше. Мы верим в это правительство", - заявил депутат.

Как уточнил Батрынча, из того соглашения с блоком ACUM, которое было подписано 8 июня, уже практически все выполнено.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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