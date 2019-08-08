Эксклюзив Sputnik: в ACUM рассказали о готовящемся соглашении с ПСРМ

По словам Игоря Гросу, главы фракции PAS, входящей в блок ACUM, переговоры между ПСРМ, PAS и DA по вопросу подписания соглашения уже какое-то время ведутся, но их старались не афишировать.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Представители правящей коалиции некоторое время уже ведут переговоры о подписании нового соглашения. Об этом заявил в четверг в эксклюзивном комментарии Sputnik Moldova Игорь Гросу, глава фракции PAS, входящей в блок ACUM.

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

По словам Гросу, трехсторонние переговоры – ПСРМ, PAS, DA – по вопросу подписания соглашения уже какое-то время ведутся, но их старались не афишировать.

"Это процесс, который мы давно обсуждаем. Мы работаем над списком приоритетных задач на краткосрочный и среднесрочный период, которые войдут в повестку работы парламента и правительства", - заявил Гросу.

Депутат пояснил, что в настоящее время представители трех политформирований совместно разрабатывают текст документа, который можно будет подписать уже скоро.

"Это будет соглашение, обязательства по которому возьмут на себя три партии. Над документом сейчас работают. Я бы хотел, чтобы в ближайшее время мы добрались до процедуры подписания", - заключил Гросу.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной.

"Важно, чтобы мы все (администрация президента, парламент, правительство, депутаты из ПСРМ и "ACUM") осознавали, что у нас есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и запустить новый этап в современной истории Молдовы. Но для этого мы должны проявить мудрость и политическую зрелость", - отметил Додон.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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