Санду попыталась ответить всем: что будет с коалицией ПСРМ и ACUM

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду выступила с заявлением, обнажив первые недопонимая внутри блока ACUM, в который входят партии PAS и DA. Глава правительства также прокомментировала предложение социалистов подписать новое соглашение между партнерами по коалиции - ПСРМ и блоком ACUM.
Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".
Санду коллегам из ACUM: меньше слов, больше дел
Санду обратилась к свои коллегам – депутатам от блока ACUM. В частности, как обратила внимание премьер, путь, по которому они идут, чтобы страна вошла в нормальное русло, основывается, прежде всего, на здравом смысле.
Она подчеркнула, что сомневающимся в блоке ACUM не стоит путать свободу слова с пустыми словами.
"Вы можете выбирать – участвовать в изменениях и взять на себя чрезвычайно сложную работу, либо продолжать ничего не делать и разжигать общество потребностями вашего собственного эго", - заявила Санду.
Премьер обратила внимание коллег по ACUM, что необходимо выделять меньше времени на вспыльчивые заявления, а больше – работе.
Санду социалистам: не надо усложнять
Молдавский премьер также обратилась к партнерам по коалиции - ПСРМ, напомнив, что социалисты и блок ACUM решили объединить силы в парламенте, чтобы избавиться от тогдашнего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка (демократы довольно долгое время удерживали власть в стране).
"Мы прошли через непонимание и через разногласия, потому что знали: если режим останется еще хоть немного, то от страны ничего не останется", - отметила премьер.
Она добавила, что "эти различия не могут препятствовать цели, которая привела к соглашению между ACUM и ПСРМ".
"Если мы хотим перезагрузить демократические процессы, создать независимые институты, то давайте не искать предлоги для усложнения ситуации", - заявила Санду.
По ее словам, обеспечение независимого правосудия так, чтобы прокуроры и судьи защищали закон и людей, а не коррумпированных политиков, является приоритетом. "Без этого невозможно будет зайти слишком далеко ни в одну область. Это красная линия для правительства, и мы выполним это обещание", - отметила премьер.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной.
"Важно, чтобы мы все (администрация президента, парламент, правительство, депутаты из ПСРМ и "ACUM") осознавали, что у нас есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и запустить новый этап в современной истории Молдовы. Но для этого мы должны проявить мудрость и политическую зрелость", - отметил Додон.
Как сформировалась коалиция
Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.
В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.
Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.
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